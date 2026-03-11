IPTU 2026: prazo para pagamento à vista ou primeira parcela vence em 16 de março

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais reforça aos contribuintes que o prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 vence no dia 16 de março.

Os carnês do imposto já foram entregues pelos Correios nas residências dos contribuintes. Quem optar pelo pagamento em cota única até a data de vencimento garante 10% de desconto no valor total do imposto.

Pagamento também pode ser feito online

Para quem preferir mais praticidade, também é possível emitir a guia de pagamento diretamente pelo portal oficial da Prefeitura, sem necessidade de estar com o carnê físico em mãos.

O contribuinte pode acessar os serviços digitais da Prefeitura e gerar a guia do IPTU de forma simples e rápida. Para isso, basta:

Acessar o portal oficial: www.batatais.sp.gov.br

Ir até a área “Serviços em Destaque”

Clicar no botão “IPTU”

Emitir a guia para pagamento

O sistema permite consultar débitos e gerar o boleto atualizado, facilitando o acesso ao serviço mesmo para quem não recebeu o carnê ou não está com o documento em mãos.

Opção de pagamento via DDA

Outra alternativa disponível é o pagamento por meio do DDA (Débito Direto Autorizado), oferecido por diversos bancos. Nesse sistema, os boletos emitidos para o CPF ou CNPJ do contribuinte ficam disponíveis para consulta no internet banking, aplicativos bancários ou terminais de autoatendimento.

É importante lembrar que o DDA não é débito automático. O contribuinte precisa visualizar a cobrança e autorizar o pagamento.

Mais praticidade para o cidadão

A Prefeitura de Batatais reforça que os carnês foram enviados pelos Correios, mas que os contribuintes também podem emitir e pagar o IPTU de forma rápida e prática pelo site, garantindo mais comodidade, agilidade e acesso aos serviços públicos digitais.