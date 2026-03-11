Batatais realiza nova edição da campanha “Reviva o Óleo” nesta sexta-feira

A Prefeitura de Batatais promove nesta sexta-feira, 13 de março, mais uma edição da campanha “Reviva o Óleo”, iniciativa voltada à conscientização ambiental e ao descarte correto do óleo de cozinha usado. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, em parceria com a empresa Brejeiro.

A atividade será realizada das 8h às 15h, no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, em frente ao Terminal Rodoviário, mesmo local onde ocorreram edições anteriores da campanha.

O objetivo é incentivar a população a dar a destinação adequada ao óleo utilizado nas cozinhas domésticas, evitando que o resíduo seja descartado em pias ou no solo – prática que pode causar sérios impactos ambientais, como a contaminação da água e danos às redes de esgoto. Todo o material coletado será encaminhado à empresa parceira, responsável por reaproveitar o óleo na produção de biocombustível.

Incentivo à participação

Durante a ação, os participantes que entregarem quatro litros de óleo de cozinha usado receberão um frasco de óleo novo, como forma de incentivo à adesão da comunidade.

A campanha reforça a importância de atitudes simples no dia a dia que contribuem para a preservação do meio ambiente e para o reaproveitamento adequado de resíduos.