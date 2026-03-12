2º St. Patrick’s Batatais promete música, gastronomia e cerveja artesanal no Lago Artificial

O Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, em Batatais, será palco de uma grande festa nos dias 13 e 14 de março, com a realização do 2º St. Patrick’s Batatais – a Festa da Cerveja Verde. O evento integra a programação especial em comemoração aos 187 anos de Batatais e promete reunir música ao vivo, gastronomia e a tradição cervejeira em um dos principais cartões-postais da cidade.

Inspirado no tradicional St. Patrick’s Day, festa de origem irlandesa conhecida mundialmente pela cor verde e pelas celebrações animadas, o evento traz para Batatais uma versão especial da festividade, unindo o clima festivo da Irlanda com o orgulho de celebrar o aniversário do município.

Programação

A programação começa na sexta-feira (13), a partir das 18h, e continua no sábado (14), a partir das 15h, com entrada gratuita e atrações para toda a família. Durante os dois dias, o público poderá aproveitar shows com bandas da região, além de um Food Park com diversas opções gastronômicas e a presença de cervejarias artesanais.

Na sexta-feira, o palco recebe as bandas Toca Raul (18h), Radio Drive (20h) e Down of System (22h), prometendo uma noite marcada pelo rock. Já no sábado, a programação musical começa mais cedo, com Popa 2 (16h), seguida por Peppers Magik (18h), Long Players (20h) e Nostalgeek (22h).

Realizado pelas Cervejarias Batataes e Cabala, com apoio da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento tem como objetivo proporcionar lazer à população, movimentar o turismo e fortalecer o calendário cultural da cidade.

Com expectativa de reunir moradores e visitantes de toda a região, o 2º St. Patrick’s Batatais promete transformar o Lago Artificial em um grande ponto de encontro para celebrar, com muita música, gastronomia e cerveja artesanal, os 187 anos de Batatais.