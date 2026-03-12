Carro aquaplana e causa grave acidente entre Franca e Batatais

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado nesta quinta-feira, 12, na rodovia Cândido Portinari, no km 358, entre Franca a Batatais.

De acordo com as primeiras informações, uma Chevrolet Trailblazer prata, ocupada por um casal de idosos, seguia no sentido Franca-Batatais quando o veículo teria aquaplanado na pista, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção.

O carro atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, onde bateu de frente com um Volkswagen Virtus chumbo e também com um caminhão-baú branco, que seguiam no sentido oposto, em direção a Franca.

Com o impacto da colisão, o Virtus chegou a capotar, ficando com as rodas para cima na pista. O veículo ficou bastante danificado após ser atingido lateralmente pela Trailblazer. A Trailblazer também sofreu diversos danos com a força da batida.

Uma das vítimas que estava no Virtus foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em estado grave.

Já o casal de idosos, que estava na Trailblazer, recebeu os primeiros atendimentos no local por equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia e também foi levado para atendimento médico. Apesar do susto, ambos estavam estáveis.

No caminhão-baú, que também acabou atingido no acidente, estavam dois homens, que não sofreram ferimentos.

Após o acidente, a rodovia precisou ser parcialmente interditada para atendimento das vítimas e remoção dos veículos envolvidos.

Três carros envolvidos em acidente na rodovia Cândido Portinari, próximo a Batatais

Fonte: GCN