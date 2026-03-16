Anvisa determina recolhimento de esmaltes em gel da Impala após substância ser proibida em cosméticos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala após a empresa responsável comunicar que os produtos contêm uma substância que passou a ser proibida em cosméticos no Brasil.
O recolhimento dos produtos da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA, foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16).
Após resolução da Anvisa de 30 de outubro de 2025, sobre substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, a empresa emitiu comunicado de que alguns de seus produtos possuem em suas formulações a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).
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Anvisa determina recolhimento de esmaltes em gel da Impala após substância ser proibida em cosméticos — Foto: divulgação
Fonte: g1