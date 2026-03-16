Combate à dengue avança em Batatais: captura de 297 mosquitos pode ter evitado quase 3 mil casos

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), segue intensificando as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e apresenta resultados importantes no monitoramento da infestação na cidade.

Somente em uma semana, as armadilhas inteligentes instaladas no município capturaram 297 fêmeas do mosquito, um número significativo no controle da transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Considerando que cada fêmea pode picar diversas pessoas ao longo de seu ciclo de vida, estima-se que essa ação represente cerca de 2.970 possíveis casos evitados.

O resultado reforça a eficácia das estratégias adotadas pela Prefeitura, que vêm sendo executadas em diferentes frentes. Entre elas está o monitoramento com armadilhas tecnológicas, como o sistema MosquiTRAP, que permite identificar a presença do mosquito e agir de forma rápida e direcionada nas áreas com maior incidência.

Além do uso da tecnologia, o município também mantém ações permanentes de mobilização comunitária, como a campanha Sextou Contra a Dengue. A iniciativa promove visitas aos bairros, orientações aos moradores e o recolhimento de materiais que possam servir de criadouros do mosquito, fortalecendo a prevenção e a conscientização da população.

De acordo com a Semusa, os números demonstram que o combate à dengue não para em Batatais e que o trabalho integrado entre tecnologia, equipes de saúde e participação da comunidade tem sido fundamental para reduzir os riscos da doença.

A secretária da saúde Bruna Toneti reforça, que a colaboração da população continua sendo indispensável. Eliminar água parada, manter quintais limpos e receber os agentes de saúde são atitudes simples que fazem toda a diferença no enfrentamento ao mosquito.

A Prefeitura segue atuando de forma constante para proteger a saúde da população, ampliando as ações de prevenção e vigilância. Afinal, cada mosquito eliminado representa mais segurança e qualidade de vida para toda a cidade.