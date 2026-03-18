IPTU 2026: Prefeitura prorroga prazo de pagamento para 31 de março

A Prefeitura de Batatais informa que foi prorrogado o prazo para pagamento da parcela única e da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da TMRS (Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos), referentes ao exercício de 2026.

A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 4.767, publicado no Diário Oficial do Município de terça-feira, 17 de março. Com a alteração, o vencimento, anteriormente previsto para o dia 16 de março, passa a ser no dia 31 de março de 2026.

Com a prorrogação, os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única continuam garantindo o desconto de 10% sobre o valor total do imposto, desde que efetuem o pagamento dentro do novo prazo.

Os carnês foram encaminhados pelos Correios, mas também é possível emitir a guia de forma online, por meio do site oficial da Prefeitura de Batatais, acessando a área de serviços do IPTU. O sistema permite consultar débitos e gerar boletos atualizados, oferecendo mais praticidade ao cidadão.

Outra opção disponível é o pagamento via DDA (Débito Direto Autorizado), que permite a visualização dos boletos diretamente nos canais digitais dos bancos. Vale destacar que, nessa modalidade, o pagamento não é automático, sendo necessária a autorização do contribuinte.

A Prefeitura reforça a importância de que os contribuintes fiquem atentos ao novo prazo e aproveitem as facilidades disponíveis para manter seus tributos em dia.