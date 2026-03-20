Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos na manhã da última quinta-feira (19), no Havaí, segundo oTMZ. A morte foi confirmada pela família em um comunicado emocionante nas redes sociais. Em nota, os familiares pediram privacidade e não revelaram a causa da morte.
“É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz”, iniciava o texto.
Leia comunicado traduzido na íntegra:
É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.
Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de tantas pessoas.
Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos.
Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos imensamente gratos pelas orações e pelo apoio enviados a ele. Enquanto lidamos com essa perda, pedimos gentilmente respeito à privacidade da nossa família neste momento.
Obrigada por amá-lo junto conosco.
Com carinho,
Família Norris
Emergência súbita
Segundo o TMZ, Chuck havia sido internado às pressas após uma emergência médica. Apesar de não informarem a causa da hospitalização, o site havia sido informado de que o ator estaria bem. Na nota, eles ainda destacaram que, na última quarta-feira (18), apenas um dia antes de falecer, Norris estava treinando normalmente na ilha de Kauai. Um amigo que falou com ele por telefone naquele dia contou à publicação que o ator estava animado e até fazendo piadas.
Chuck Norris morreu 10 dias após o aniversário — Foto: Getty Images
O ‘herói indestrutível de Hollywood’
Nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos, em março de 1940, Carlos Ray “Chuck” Norris foi militar na Força Aérea dos EUA. Campeão de karaté nos anos 60 e 70, ele treinou celebridades como Steve McQueen, e conquistou trabalhos como ator, onde se consagrou como “o herói indestrutível de Hollywood”: ator, praticante de artes maciais e ícone da cultura pop, ampliou seu legado para além dos filmes de ação da década de 1980.
Em O Voo do Dragão (1972), contracenou com Bruce Lee, emendando trabalhos em filmes como Desaparecido em Combate (1984), O Código do Silêncio (1985) e Invasão EUA (1985). Na televisão, brilhou com Walker, Texas Ranger (1993–2001), virando uma espécie de “instituição norte-americana”. Na internet, virou “lenda” com os memes de “Chuck Norris Facts”, que viralizaram representando um herói indestrutível.
Fonte: Quem