Batatais é destaque no Prêmio Excelência Educacional e tem três escolas municipais reconhecidas por avanços na alfabetização

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, celebra mais uma importante conquista na área da educação. O município está entre as 411 cidades paulistas reconhecidas pelo Governo do Estado de São Paulo no Prêmio Excelência Educacional, iniciativa que valoriza os avanços na alfabetização e o desempenho das redes municipais de ensino.

A cerimônia de premiação foi realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo, e contou com a presença do prefeito Juninho Gaspar e do secretário municipal de Educação, Victor Hugo Junqueira, que receberam a placa de reconhecimento em nome do município.

O prêmio integra o programa Alfabetiza Juntos SP e destaca cidades que atingiram metas de desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), com base em indicadores de aprendizagem e fluxo escolar.

Em Batatais, três unidades da rede municipal se destacaram e foram reconhecidas pela conquista: a EMEB “Professora Anna Bonagura de Andrade”, a EMEB “José Braga Morato” e a EMEB “Professora Célia Bueno Cavalcanti de Albuquerque”, evidenciando o compromisso das escolas com a qualidade do ensino e a alfabetização na idade certa.

Para o secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira, o reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo e contínuo. “Essa conquista é fruto do empenho de toda a nossa rede de ensino, incluindo professores, gestores, equipes pedagógicas e famílias. Investir na alfabetização na idade certa é garantir um futuro com mais oportunidades para nossas crianças. Batatais mostra que, com planejamento, dedicação e compromisso, é possível avançar e transformar a educação”, destacou.

O prefeito Juninho Gaspar também ressaltou a importância do prêmio como incentivo à melhoria contínua da educação no município, reforçando o compromisso da gestão em seguir investindo na qualidade do ensino e no desenvolvimento dos estudantes.

A Prefeitura de Batatais reafirma seu compromisso com a educação e parabeniza todos os profissionais envolvidos por mais essa importante conquista e, claro, todos os alunos que se empenharam e se dedicaram aos estudos. “O resultado dessa combinação de ações positivas da comunidade escolar e da gestão colocou o município em destaque no cenário educacional paulista”, finalizou o secretário.