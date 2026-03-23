Usinas Batatais e Cevasa iniciam a Safra 2026/2027 com perspectiva de moagem de6.250.000 toneladas de cana-de-açúcar

A Usina Batatais dá início à safra 2026/27, hoje, dia 23 de março de 2026, já a Usina Cevasa iniciará sua moagem no dia 30 de março. A Usina Batatais tem uma projeção de moagem de 3.750.000 toneladasde cana-de-açúcar. Já na Usina Cevasa, a expectativa de moagem da safra é de 2.500.000 toneladas de cana-de-açúcar. No total a empresa tem por objetivo moer 6.250.000 tonelada de cana, o que representa um percentual de 15% a mais do que na última safra.

A estimativa inicial para 2026/27 é que sejam produzidos, nas duas usinas, 7.957.326 sacos de açúcar de 50 kg e 281.231.579 litros de etanol. A Usina Cevasa planeja comercializar 116.347MWh de energia.

Com um percentual de 13,7% de redução na produção de açúcar, e um aumento de 68,5% na produção de etanol, se comparado com os dados de produção de 2025, esses números projetam uma safra mais alcooleira, ou seja, mais voltada para o mercado de etanol.

O término da safra está previsto para o final de novembro, com uma perspectiva de 249 dias de moagem.

Responsabilidade Social, cuidado com o Meio Ambiente e Segurança de seus colaboradores fazem parte dos valores que integram a cultura e permeiam a conduta das Usinas Batatais e Cevasa.