Conselho do FGTS amplia teto de renda e valor de imóveis do Minha Casa, Minha Vida
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (24) a ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.
Com as novas regras, a Faixa 1 — atualmente destinada a famílias com renda de até R$ 2.850 — passou contemplar rendas de até R$ 3.200.
Já a Faixa 2 teve o teto elevado de R$ 4.700 para R$ 5.000, enquanto a Faixa 3 avançou de R$ 8.600 para R$ 9.600.
E a Faixa 4, voltada à classe média, teve o limite ampliado de R$ 12 mil para R$ 13 mil.
Apesar da aprovação pelo conselho, as novas regras só passarão a valer após publicação no Diário Oficial da União.
Também foi aprovado o reajuste dos valores máximos dos imóveis financiados nas faixas superiores. Veja:
Faixa 3: teto passará de R$ 350 mil para R$ 400 mil.
Faixa 4: de R$ 500 mil para R$ 600 mil.
De acordo com Sandro Pereira Silva, secretário-executivo substituto do Conselho, o impacto estimado das medidas no orçamento de descontos é de R$ 500 milhões.
Foto: Divulgação/PMBV