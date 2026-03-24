Prefeito e primeira-dama de Vista Alegre do Alto morrem em acidente de carro
Morreram em um acidente de carro, na noite desta segunda-feira (23) em uma rodovia de Taquaritinga (SP), o prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antonio Rozani (PODE), de 65 anos, e a esposa dele, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, de 61 anos.
Além deles, estava no veículo a secretária de Desenvolvimento Social de Vista Alegre do Alto, Rita Rozani, de 56 anos, que ficou ferida. Os três voltavam de uma reunião com o governo estadual, na capital paulista.
O acidente ocorreu na altura do Km 9 da Rodovia Engenheiro Thyrso Micali (SP-319), por volta de 22h35, quando o carro bateu na traseira de um caminhão carregado com amendoim.
Nelson foi socorrido e levado a uma unidade de saúde de Taquaritinga, mas já chegou sem vida. Rosa, por sua vez, morreu no local sem vida. Já Rita sofreu ferimentos leves e foi transferida para atendimento médico em Vista Alegre do Alto, onde segue internada.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve interdição de uma faixa e do acostamento no trecho, mas sem registro de congestionamento.
Nelsinho Rozani foi eleito prefeito de Vista Alegre do Alto pela primeira vez nas eleições de 2024, com 63,14% dos votos válidos. Era engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor em agronegócios, e deixa três filhos.
O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antonio Rozani, e a esposa dele, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani — Foto: Redes sociais
Fonte: g1