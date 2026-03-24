Além deles, estava no veículo a secretária de Desenvolvimento Social de Vista Alegre do Alto, Rita Rozani, de 56 anos, que ficou ferida. Os três voltavam de uma reunião com o governo estadual, na capital paulista.

O acidente ocorreu na altura do Km 9 da Rodovia Engenheiro Thyrso Micali (SP-319), por volta de 22h35, quando o carro bateu na traseira de um caminhão carregado com amendoim.

Nelson foi socorrido e levado a uma unidade de saúde de Taquaritinga, mas já chegou sem vida. Rosa, por sua vez, morreu no local sem vida. Já Rita sofreu ferimentos leves e foi transferida para atendimento médico em Vista Alegre do Alto, onde segue internada.