Batatais recebe Circuito Sesc de Artes 2026 com programação gratuita e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo

A Estância Turística de Batatais será um dos destaques da região com a chegada do Circuito Sesc de Artes 2026, promovido pelo Sesc São Paulo, em parceria com a Prefeitura e com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A ação faz parte das comemorações dos 187 anos de Batatais.

O município integra o roteiro regional coordenado pelo Sesc Ribeirão Preto e recebe as atividades no dia 29 de março, domingo, das 16h às 20h, no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”.

A edição deste ano é histórica, celebrando os 80 anos do Sesc São Paulo e consolidando-se como a maior já realizada, com atividades em 133 municípios e uma programação que ultrapassa mil sessões culturais ao longo de seis semanas.

Batatais como palco da cultura e convivência

Em Batatais, o Circuito transforma o Lago Artificial em um grande espaço de convivência cultural, reunindo diferentes linguagens artísticas e promovendo o acesso gratuito à cultura para toda a população. A realização do evento conta diretamente com o envolvimento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforçando o compromisso da gestão com a democratização cultural e a valorização dos espaços públicos.

Entre os destaques está o espetáculo teatral “Corteja Paulo Freire”, da Cia do Tijolo, que mistura música, dança e elementos do Carnaval de Olinda em uma homenagem ao educador brasileiro. Na música, a DJ Cláudia Parra apresenta a discotecagem em vinil “Cultura Sonora”, com um repertório que percorre diferentes vertentes da música brasileira.

A dança também ganha espaço com o espetáculo “Fênix – onde nascem os sonhos”, da Passin Cia. de Dança, além de uma oficina de passinho aberta ao público. Já nas artes visuais, a atividade “Multitudes” convida participantes a criarem bonecos a partir de materiais simples, incentivando a criatividade e o fazer manual.

Literatura, memória e participação

A literatura aparece com intervenções como “Poesia Animal” e a atividade “Pegadas no Tempo: A Vida com os Dinossauros”, voltadas para diferentes públicos e faixas etárias. Além disso, o projeto “Mala de Livros” amplia o impacto do evento, deixando acervos itinerantes na cidade para estimular a leitura e fortalecer o vínculo com a cultura local.

Fortalecimento cultural e acesso ampliado

Outro diferencial da edição 2026 é a presença de serviços como a emissão da Credencial Plena do Sesc diretamente no local do evento, além da instalação da Loja Sesc, que oferece produtos culturais ao público.

A realização do Circuito em Batatais, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforça a vocação do município para sediar grandes ações culturais, promovendo integração social, valorização artística e ocupação dos espaços públicos com atividades de qualidade.

Com entrada gratuita e programação diversificada, o evento deve movimentar a cidade e atrair famílias, jovens e visitantes para uma tarde de cultura, lazer e convivência em um dos principais cartões-postais do município.