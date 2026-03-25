Prefeitura realiza nova edição da campanha “Sextou Contra a Dengue” nesta sexta (27)
A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nesta sexta-feira, 27 de março, mais uma edição da campanha “Sextou Contra a Dengue”, ação voltada ao combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.
A mobilização acontecerá no período da manhã e atenderá, nesta etapa, os bairros Água Limpa, Jardim Alvorada e Jardim Colorado. A iniciativa segue os mesmos moldes das edições anteriores, com equipes realizando visitas e orientações aos moradores, além do recolhimento de materiais que possam servir de criadouros do mosquito.
A ação, inicialmente prevista para o último dia 13, precisou ser adiada em razão das condições climáticas adversas, conforme comunicado prévio divulgado nos canais oficiais do município.
Durante a atividade desta sexta-feira, caminhões da Prefeitura recolherão objetos como pneus, lonas, garrafas, pratos de vasos e outros recipientes que possam acumular água. A orientação é que os moradores coloquem os materiais nas calçadas, de forma organizada, para facilitar o trabalho das equipes.
Assim como nas edições anteriores da campanha, a ação conta com a participação de uma equipe multissetorial formada por servidores de diferentes áreas da administração municipal. O objetivo é reduzir os riscos de proliferação do mosquito e reforçar a conscientização da população sobre a importância da prevenção.
A Secretaria de Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti depende do envolvimento de toda a comunidade. Medidas simples, como eliminar recipientes que acumulam água e manter quintais limpos, são fundamentais para evitar a formação de criadouros e proteger a saúde da população.