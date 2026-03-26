Prefeitura de Batatais promove vacinação antirrábica para cães e gatos

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), informa que a Vigilância Sanitária realizará a vacinação antirrábica de cães e gatos nos dias 30 e 31 de março, segunda e terça-feira.

30/03, segunda-feira, das 16h às 20hLocal: Mercearia do Ferrão Avenida dos Pardais, 134, bairro Altino Arantes

31/03, terça-feira, das 16h às 20hLocal: Supermercado Nori (Aeroporto)Rua Guilherme Baldochi, 121

De acordo com a Semusa, devem receber a dose anual do imunizante antirrábico cães e gatos a partir dos 4 meses de idade. A secretaria reforça ainda que animais em tratamento veterinário ou em período de recuperação de cirurgias devem aguardar a completa recuperação antes de serem vacinados.

A vacinação antirrábica é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar animal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3761-2564.