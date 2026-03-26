Jornalista Fernando Kassab morre aos 64 anos em Campinas
O jornalista, apresentador e cozinheiro Fernando Kassab morreu aos 64 anos, nesta quinta-feira (26), em Campinas (SP). Ele estava internado no Hospital PUC-Campinas após sofrer uma descompensação cardíaca que causou insuficiência renal. O jornalista também lutava contra um câncer de pele.
Kassab nasceu em São Paulo, mas mudou-se para o interior paulista ainda na infância. De origem árabe, assim como os seis irmãos, tinha na prática de cozinhar um gesto de amor.
Trabalhou na EPTV Campinas por 21 anos e ficou conhecido pelos diferentes quadros de culinária que comandou na emissora, sempre com pitadas de conhecimento, como o “Prato Fácil”, que ficou por mais de 15 anos no ar.
Ao longo de sua trajetória na telinha, esteve em todas as cidades da área de cobertura da EPTV no interior de São Paulo e no Sul de Minas Gerais.
Essa imersão regional inspirou a publicação do livro “Prato Fácil: 10 anos”, que reuniu 300 receitas das diferentes cidades que visitou.
Kassab deixou a EPTV em 2020 e mantinha-se ativo com publicações nas redes sociais, seja com receitas ou registros do dia a dia.
Sua última postagem na página pessoal, em 2 de março, destacava a paixão pelo gamão. No vídeo, ele mostrava um tabuleiro que era do avô, com mais de 100 anos de história. “Gamão, uma paixão”, escreveu.
O velório será no Cemitério Flamboyant e começará às 6h de sexta-feira (27), com sepultamento às 16h no Cemitério Parque das Aleias.
Jornalista, apresentador e cozinheiro Fernando Kassab — Foto: Reprodução/EPTV
