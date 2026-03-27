Campanha de vacinação contra a Influenza terá início em Batatais
A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), informa que a campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza) terá início neste sábado, 28 de março. A ação segue as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, contra complicações causadas pelo vírus.
Neste primeiro momento, a vacinação será destinada aos públicos prioritários, incluindo idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, entre outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde (veja lista mais abaixo).
A Semusa reforça que as crianças serão atendidas exclusivamente no CS1 (Centro de Saúde 1), garantindo melhor estrutura e organização para esse público.
A imunização ocorrerá no sábado (28), das 8h às 14h, nos seguintes locais:
• Centro de Saúde 1 – Praça Anita Garibaldi, s/n – Centro
• UBS Vila Lídia – Praça Sebastião V. Nogueira, s/n – Vila Lídia
• Supermercado Nori Vila Maria – Rua Senador Feijó, 405 – Vila Maria
• Supermercado Real Loja 1 – Rua Paraná, 201 – Riachuelo
A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a Influenza, reduzindo casos graves, internações e óbitos, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.
A Prefeitura orienta que os munícipes compareçam aos pontos de vacinação portando documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.
Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:
• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade
• Profissionais de saúde
• Gestantes
• Puérperas
• Professores do ensino básico e superior
• Povos indígenas
• Quilombolas
• Trabalhadores da saúde
• Idosos com 60 anos ou mais de idade
• Pessoas em situação de rua
• Profissionais das forças de segurança e salvamento
• Profissionais das Forças Armadas
• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
• Pessoas com deficiência permanente
• Caminhoneiros
• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
• Trabalhadores dos correios
• Trabalhadores portuários
• População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas.