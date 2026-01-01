Provas do Concurso Público 01/2026 acontecem neste domingo em Batatais

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, reforça aos candidatos inscritos no Concurso Público – Edital nº 01/2026 que as provas objetivas serão realizadas neste domingo, 29 de março de 2026.

Os candidatos devem consultar atentamente o edital de convocação para verificar o horário de abertura e fechamento dos portões, bem como o local de prova, conforme o cargo para o qual se inscreveram.

As provas serão aplicadas nos seguintes locais:

Escola Estadual Sílvio de Almeida

EMEB Professora Esther Vianna Bologna

A Administração Municipal recomenda que os candidatos cheguem com antecedência, respeitando os horários estabelecidos em edital, para evitar imprevistos.

Atenção: é obrigatória a apresentação de documento de identidade original em versão física. Não serão aceitos documentos digitais ou cópias, conforme determinação do edital.

A Prefeitura reforça a importância da leitura completa e atenta do edital de convocação, onde constam todas as informações essenciais sobre horários, regras, documentação exigida e orientações para o dia da prova.

O Concurso Público 01/2026 tem como objetivo fortalecer a estrutura administrativa do município, promovendo a ampliação e a qualificação dos serviços públicos oferecidos à população.

Entre os cargos disponíveis estão:

Controlador Interno

Procurador Jurídico

Professor de Educação Especial

Médicos em diversas especialidades, como auditor, cardiologista, pediatra, psiquiatra, entre outras.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.