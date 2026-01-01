Provas do Concurso Público 01/2026 acontecem neste domingo em Batatais
A Prefeitura da Estância Turística de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, reforça aos candidatos inscritos no Concurso Público – Edital nº 01/2026 que as provas objetivas serão realizadas neste domingo, 29 de março de 2026.
Os candidatos devem consultar atentamente o edital de convocação para verificar o horário de abertura e fechamento dos portões, bem como o local de prova, conforme o cargo para o qual se inscreveram.
As provas serão aplicadas nos seguintes locais:
Escola Estadual Sílvio de Almeida
EMEB Professora Esther Vianna Bologna
A Administração Municipal recomenda que os candidatos cheguem com antecedência, respeitando os horários estabelecidos em edital, para evitar imprevistos.
Atenção: é obrigatória a apresentação de documento de identidade original em versão física. Não serão aceitos documentos digitais ou cópias, conforme determinação do edital.
A Prefeitura reforça a importância da leitura completa e atenta do edital de convocação, onde constam todas as informações essenciais sobre horários, regras, documentação exigida e orientações para o dia da prova.
O Concurso Público 01/2026 tem como objetivo fortalecer a estrutura administrativa do município, promovendo a ampliação e a qualificação dos serviços públicos oferecidos à população.
Entre os cargos disponíveis estão:
Controlador Interno
Procurador Jurídico
Professor de Educação Especial
Médicos em diversas especialidades, como auditor, cardiologista, pediatra, psiquiatra, entre outras.
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.
Mais informações estão disponíveis no site da banca organizadora: www.nossorumo.org.br