Clínica de repouso é fechada pela segunda vez em Ribeirão Preto após ignorar ordem de interdição
Uma clínica de repouso em Ribeirão Preto (SP) foi interditada pela segunda vez após descumprir ordens judiciais e continuar funcionando de forma irregular. Dezenove idosos eram mantidos em condições precárias no local.
A casa, que fica na Rua Itapura, no bairro Jardim Paulista, já havia sido fechada há um ano por não ter licença sanitária, mas os responsáveis ignoraram a determinação judicial e mantiveram as portas abertas.
Durante a nova ação de fiscalização nesta segunda-feira (30), 17 idosos foram encontrados vivendo no imóvel em condições precárias de atendimento. Outros dois precisaram ser socorridos e levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A defesa da clínica não quis se manifestar sobre o assunto.
O juiz determinou que a Vigilância Sanitária fechasse o local e a Secretaria de Assistência Social (Semas) acompanhasse o procedimento para garantir o acolhimento e a segurança dos idosos.
A Vigilância Sanitária e a Semas assumiram a responsabilidade pela reintegração familiar e remanejamento dos abrigados para Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) regulares.
Histórico de irregularidades e multas
A clínica é alvo de fiscalização desde o início de 2025. A primeira interdição ocorreu em 14 de fevereiro do ano passado, quando a Vigilância Sanitária flagrou o estabelecimento de interesse à saúde funcionando sem a licença obrigatória.
Cinco dias depois, em 19 de fevereiro, o local foi autuado novamente por descumprimento da medida estabelecida.
Em abril, as autoridades elaboraram um auto de imposição de penalidade, aplicando multa diária à clínica. O caso foi então encaminhado ao Ministério Público.
Apesar de todas sanções, a instituição continuou operando. Em 8 de dezembro, uma nova inspeção conjunta da Semas, da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal do Idoso flagrou 20 pessoas abrigadas no imóvel, o que embasou a decisão judicial definitiva do juiz Paulo Cesar Gentile.
Fachada da clínica de repouso irregular na Rua Itapura, em Ribeirão Preto (SP), que foi interditada pela Justiça pela segunda vez por não ter licença sanitária e condições precárias — Foto: Reprodução EPTV
Fonte: g1