IPTU 2026: prazo para pagamento termina nesta terça (31)

A Prefeitura de Batatais reforça aos contribuintes que o prazo para pagamento da parcela única e da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da TMRS (Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos), referentes ao exercício de 2026, termina nesta terça-feira, dia 31 de março.

A prorrogação foi concedida por meio do Decreto nº 4.767, estendendo a data de vencimento, inicialmente prevista para 16 de março. Com isso, os contribuintes ainda têm a oportunidade de regularizar seus tributos dentro do prazo.

Quem optar pelo pagamento em cota única garante o desconto de 10% sobre o valor total do imposto, desde que o pagamento seja efetuado até o fim do prazo.

Os carnês foram enviados pelos Correios, mas também é possível emitir a segunda via de forma online, por meio do site oficial da Prefeitura de Batatais, na área de serviços do IPTU. A plataforma permite consultar débitos e gerar boletos atualizados de forma rápida e prática.

Outra alternativa é o pagamento via DDA (Débito Direto Autorizado), que possibilita a visualização dos boletos diretamente nos canais digitais dos bancos. Nesta modalidade, é importante lembrar que o pagamento depende da autorização do contribuinte.

A Prefeitura orienta que os munícipes não deixem para a última hora e aproveitem as facilidades disponíveis para manter seus tributos em dia.