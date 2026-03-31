Cras da Vila Lídia teve bebedouro de água furtado
O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da Vila Lídia, localizado na rua das Acácias, 492, foi alvo de invasão e furto na madrugada desta terça-feira (31).
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, foi constatado o furto de um bebedouro de água, utilizado no atendimento diário à população.
A secretária da pasta, Aline Duarte, lamentou o ocorrido e ressaltou a relevância do equipamento público para a comunidade local.
“É um espaço essencial, voltado ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade. Lamentamos profundamente que uma situação como essa aconteça”, afirmou.
A Secretaria informou ainda que o caso já foi registrado junto às autoridades competentes e que as medidas cabíveis estão sendo adotadas.
O Cras da Vila Lídia segue em funcionamento e o bebedouro furtado será reposto.