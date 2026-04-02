Veja como vão funcionar os principais serviços públicos no feriado prolongado de Páscoa

A Prefeitura de Batatais informa as alterações no funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado prolongado da Sexta-Feira Santa e da Páscoa.

Nesta quinta-feira, 2 de abril, em razão do ponto facultativo decretado pela administração municipal, o expediente no Paço Municipal e nas demais repartições públicas será encerrado ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 3, não haverá atendimento ao público. Os serviços administrativos serão retomados na segunda-feira, 6 de abril.

Durante o período, apenas os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, com atendimento ininterrupto.

Permanecem em operação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 192), a GCM (Guarda Civil Municipal – 153), a Defesa Civil (199), além do Corpo de Bombeiros (193) e da Polícia Militar (190).

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas a partir das 12h de quinta-feira (2), com retomada do atendimento regular na segunda-feira (6), a partir das 7h.

O transporte público municipal gratuito e a coleta de lixo sofrerão alteração apenas na sexta-feira (3), quando os serviços serão interrompidos. Nos demais dias, o funcionamento será normal, incluindo a retomada da coleta no sábado, 4 de abril.

O Poupatempo de Batatais funcionará normalmente na quinta-feira (2), das 9h às 17h. Na sexta-feira (3), a unidade estará fechada. O atendimento será retomado no sábado (4), das 9h às 13h, e seguirá com expediente regular a partir de segunda-feira (6). O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.

A Sexta-Feira Santa é um feriado nacional religioso que antecede o domingo de Páscoa e celebra a crucificação de Jesus Cristo.