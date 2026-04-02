PF combate grupo suspeito de contrabandear medicamentos de alto custo para tratamento de câncer
Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra uma organização suspeita de comercialização ilícita de remédios de alto custo para tratamento de câncer. Além de contrabando, a polícia investiga os crimes de falsificação, corrupção e outros.
Os nomes dos investigados não foram divulgados.
A Operação Bula Fria é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal do Brasil e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a PF, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em:
Aparecida de Goiânia (GO)
São Paulo (SP)
Ribeirão Preto (SP)
Cravinhos (SP)
A Polícia Federal afirma que as investigações revelaram um “esquema altamente estruturado” de introdução clandestina.
De acordo com a investigação, os medicamentos eram transportados e armazenados sem controle de temperatura adequado. Com isso, há riscos de ineficácia, em razão da deteriorização do princípio ativo.
Além de contrabando, falsificação e corrupção, a polícia também investiga adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais.
Operação investiga venda ilícita de medicamentos oncológicos — Foto: Divulgação/Polícia Federal
Fonte: g1