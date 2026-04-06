‘Wi-Fi nas Praças’ completa um ano conectando pessoas e ampliando a inclusão digital em Batatais

O projeto Wi-Fi nas Praças, implementado pela Prefeitura de Batatais em 2025, completa seu primeiro ano, transformando a forma como a população acessa a internet e utiliza os espaços públicos da cidade.

O Wi-Fi nas Praças foi criado com o objetivo de promover a inclusão digital, garantindo acesso gratuito e de qualidade à internet em pontos estratégicos da cidade. Um ano depois, os resultados confirmam o sucesso da iniciativa, com milhares de usuários beneficiados.

Ao longo de um ano, o serviço consolidou-se como uma importante ferramenta de cidadania, permitindo que moradores e visitantes tenham acesso facilitado à informação, educação, serviços online e oportunidades. O projeto também contribui para a valorização dos espaços públicos, incentivando a convivência social e o uso consciente das áreas urbanas.

Atualmente, o Wi-Fi gratuito está disponível em diversos pontos da cidade:

Entorno do Lago Artificial “Ophélia Borges Silva Alves”

Praça do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde

Praça da Bíblia (Conjunto Joaquim Marinheiro)

Praça do Alvorada (Jardim Alvorada)

Praça dos Pupins (Bairro Francisco Pupim)

Bosque Municipal “Dr. Alberto Gaspar Gomes”

A ampliação do serviço, com a inclusão do Bosque Municipal, reforça o compromisso da administração municipal em expandir o acesso à conectividade e atender ainda mais cidadãos.

Para utilizar o Wi-Fi, basta que o usuário realize um cadastro simples e rápido, podendo se conectar por meio de celulares, tablets ou notebooks à rede “Wi-Fi Prefeitura”.

Mais do que oferecer internet gratuita, o projeto Wi-Fi nas Praças reafirma o compromisso de Batatais com a inovação, a inclusão e o desenvolvimento social, colocando a tecnologia a serviço da população e contribuindo para uma cidade cada vez mais conectada, acessível e acolhedora.