Agentes municipais participam de treinamento da CDHU em Ribeirão Preto

Servidoras municipais da Prefeitura de Batatais participaram, na última semana, de um importante treinamento promovido pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo, realizado em Ribeirão Preto.

As servidoras Fernanda Anicézio, Isadora Soares, Raquel Castro representaram o município na capacitação voltada a Agentes Municipais de Habitação. O encontro contou com a presença de colaboradores de Atendimento Habitacional da CDHU e teve como objetivo alinhar procedimentos e fortalecer a atuação conjunta entre Estado e municípios.

Durante o treinamento, foram abordados temas relevantes para o dia a dia dos agentes, como tramitação de documentos, a nova LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e orientações sobre prevenção a golpes envolvendo mutuários. A capacitação também destacou o papel estratégico dos agentes municipais, que atuam como ponte entre a CDHU e os cidadãos.

A participação das servidoras reforça o compromisso da Prefeitura de Batatais com a qualificação contínua de sua equipe e com a melhoria dos serviços prestados à população na área habitacional. A iniciativa integra uma jornada de aprendizado e compromisso, contribuindo para maior eficiência nos processos e no atendimento às demandas da comunidade.

Munícipes que precisarem de atendimento relacionado à CDHU podem se dirigir pessoalmente à Secretaria de Gabinete, localizada na sede da Prefeitura de Batatais, na praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, nº 1, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.