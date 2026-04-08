‘Sextou Contra a Dengue’ acontece nesta sexta (10) nos bairros Davi Rodrigues e Morada do Verde

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nesta sexta-feira, 10 de abril, mais uma edição da campanha “Sextou Contra a Dengue”, reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A mobilização acontecerá no período da manhã e, nesta etapa, atenderá os bairros Davi Rodrigues e Morada do Verde. A ação seguirá os mesmos moldes das edições anteriores, com equipes realizando visitas aos imóveis, orientando os moradores e promovendo o recolhimento de materiais que possam servir de criadouros do mosquito.

Durante a atividade, caminhões da Prefeitura percorrerão as ruas para recolher objetos como pneus, garrafas, lonas, pratos de vasos e outros recipientes que acumulam água. A orientação é para que os moradores deixem esses materiais nas calçadas, de forma organizada, facilitando o trabalho das equipes.

A campanha conta com a participação de uma equipe multissetorial, formada por servidores de diferentes áreas da administração municipal, e tem como objetivo reduzir os riscos de proliferação do mosquito, além de fortalecer a conscientização da população.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti depende do envolvimento de toda a comunidade. Medidas simples, como eliminar água parada, manter quintais limpos e permitir o acesso dos agentes de saúde, são fundamentais para prevenir a doença e proteger a saúde de todos.