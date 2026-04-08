Concurso da Corte da Festa do Leite 2026 recebe inscrições até 1º de maio

A expectativa já começou a crescer para mais uma edição de um dos concursos mais tradicionais do interior paulista. Estão abertas as inscrições para a escolha da Corte da Festa do Leite de Batatais, que terá sua 49ª edição realizada entre os dias 8 e 12 de julho, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”.

O concurso vai eleger a Rainha, as Princesas, a Garota e o Garoto Country da festa, cargos que representam a cidade e a cultura local, participando de eventos oficiais e recepcionando o público durante toda a programação.

CLIQUE AQUI, ou pelo link disponível na bio do As inscrições estão abertas até o dia 1º de maio e podem ser feitas de forma totalmente online, pelo formulário, ou pelo link disponível na bio do perfil oficial do concurso no Instagram.

Podem participar pessoas com idade entre 16 e 36 anos que residam em Batatais.

O concurso valoriza a beleza, simpatia e elegância, mas também destaca a representatividade da cultura sertaneja, tradição que faz parte da história da Festa do Leite. A Corte eleita terá a missão de representar a cidade em eventos oficiais ao longo do ano, fortalecendo o vínculo entre Batatais e sua tradicional festa.