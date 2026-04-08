Concurso da Corte da Festa do Leite 2026 recebe inscrições até 1º de maio
A expectativa já começou a crescer para mais uma edição de um dos concursos mais tradicionais do interior paulista. Estão abertas as inscrições para a escolha da Corte da Festa do Leite de Batatais, que terá sua 49ª edição realizada entre os dias 8 e 12 de julho, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”.
O concurso vai eleger a Rainha, as Princesas, a Garota e o Garoto Country da festa, cargos que representam a cidade e a cultura local, participando de eventos oficiais e recepcionando o público durante toda a programação.
As inscrições estão abertas até o dia 1º de maio e podem ser feitas de forma totalmente online, pelo formulário CLIQUE AQUI, ou pelo link disponível na bio do perfil oficial do concurso no Instagram.
Podem participar pessoas com idade entre 16 e 36 anos que residam em Batatais.
O concurso valoriza a beleza, simpatia e elegância, mas também destaca a representatividade da cultura sertaneja, tradição que faz parte da história da Festa do Leite. A Corte eleita terá a missão de representar a cidade em eventos oficiais ao longo do ano, fortalecendo o vínculo entre Batatais e sua tradicional festa.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99220-6984 ou pelo perfil oficial no Instagram: @concursorainhafestadoleite.