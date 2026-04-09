Prefeitura realiza ação de vacinação contra a gripe e combate à dengue no Bosque Municipal

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), promove neste sábado, 11 de abril, uma ação especial no Bosque Municipal, das 8h ao meio-dia, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. A iniciativa oferecerá vacinação contra a gripe (Influenza) para os públicos prioritários, além de atividades de conscientização sobre prevenção e combate ao mosquito da dengue.

A campanha de vacinação contra a Influenza teve início no último dia 28 de março, seguindo as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de proteger especialmente os grupos mais vulneráveis contra complicações causadas pelo vírus.

Atualmente, a imunização está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de segunda a sexta-feira. Para reforçar a adesão, a ação no Bosque Municipal permitirá que os munícipes aproveitem a oportunidade para se vacinar em um local aberto e seguro, com atividades educativas sobre saúde pública.

A Semusa orienta que os interessados compareçam portando documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. As equipes estarão no quiosque central do bosque, que fica próximo às canchas de bocha.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a Influenza, ajudando a reduzir casos graves, internações e óbitos, especialmente durante períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

Profissionais de saúde

Gestantes

Puérperas

Professores do ensino básico e superior

Povos indígenas

Quilombolas

Trabalhadores da saúde

Idosos com 60 anos ou mais de idade

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores dos correios

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas