Prefeitura realiza ação de vacinação contra a gripe e combate à dengue no Bosque Municipal
A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), promove neste sábado, 11 de abril, uma ação especial no Bosque Municipal, das 8h ao meio-dia, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. A iniciativa oferecerá vacinação contra a gripe (Influenza) para os públicos prioritários, além de atividades de conscientização sobre prevenção e combate ao mosquito da dengue.
A campanha de vacinação contra a Influenza teve início no último dia 28 de março, seguindo as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de proteger especialmente os grupos mais vulneráveis contra complicações causadas pelo vírus.
Atualmente, a imunização está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de segunda a sexta-feira. Para reforçar a adesão, a ação no Bosque Municipal permitirá que os munícipes aproveitem a oportunidade para se vacinar em um local aberto e seguro, com atividades educativas sobre saúde pública.
A Semusa orienta que os interessados compareçam portando documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. As equipes estarão no quiosque central do bosque, que fica próximo às canchas de bocha.
A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a Influenza, ajudando a reduzir casos graves, internações e óbitos, especialmente durante períodos de maior circulação de vírus respiratórios.
Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade
Profissionais de saúde
Gestantes
Puérperas
Professores do ensino básico e superior
Povos indígenas
Quilombolas
Trabalhadores da saúde
Idosos com 60 anos ou mais de idade
Pessoas em situação de rua
Profissionais das forças de segurança e salvamento
Profissionais das Forças Armadas
Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
Trabalhadores dos correios
Trabalhadores portuários
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas