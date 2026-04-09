Batatais recebe espetáculo ‘Por um fio’ e oficina de palhaçaria

O espetáculo “Por Um Fio” será apresentado no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani” no dia 15 de abril, quarta-feira, com sessões às 14h e às 19h. A entrada é gratuita e o evento contará com recursos de acessibilidade. O projeto foi contemplado pelo edital Fomento CultSP, com apoio financeiro do Governo Federal por meio da Política Nacional Aldir Blanc e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e tem apoio da Prefeitura de Batatais.

Ambientada em um universo suspenso por cordas acima do céu, a obra acompanha uma palhaça que transita entre equilíbrios e desequilíbrios, conduzindo o público por uma experiência poética e sensível.

Diante da iminência da queda e da curiosidade diante do abismo, a palhaça Tatah encontra formas singulares de viver e se divertir, em uma narrativa que se constrói com leveza, beleza e, inevitavelmente, alguns nós.

A dramaturgia de “Por Um Fio” é inspirada na cidade suspensa de Otávia, da obra Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. O monólogo, interpretado por Dani Busatto e dirigido por Tejas, nasce do desejo de criar um solo de palhaçaria que aborda temas profundamente humanos, como a relação entre controle e risco. “Trata-se de um trabalho que não parte de respostas prontas, mas de uma investigação concreta, física e íntima”, destaca a atriz.

“Durante o processo de criação, buscamos investigar modos de encontrar prazer e graça nos desequilíbrios e na curiosidade diante do vazio e do imprevisível”, explica Tejas, diretora do espetáculo. “A suspensão inspirada pela cidade de Otávia nos trouxe a gravidade como parceira de jogo. Foi sob o diálogo com ela e com os absurdos de se viver em um mundo acima das nuvens que a dramaturgia foi criada”, conclui.

“Por um fio”, chega em Batatais, no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, dia 15, quarta-feira, com duas sessões. A primeira, às 14h e a segunda às 19h. A sessão das sete da noite contará com acessibilidade em Libras. A entrada é gratuita, com classificação livre e indicação etária para partir de 12 anos.

OFICINA PALHAÇARIA