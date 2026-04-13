Conferência Municipal da Mulher destaca protagonismo feminino e construção coletiva de direitos

A Prefeitura de Batatais, por meio das secretarias de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade e de Assistência Social e Cidadania, convida toda a população para participar da Conferência Municipal da Mulher, que será realizada no dia 23 de abril, quinta-feira, das 8h30 às 12h30, no CCI (Centro de Convivência do Idoso), localizado na rua Coronel Ovídio, 765, nas dependências do Bosque Municipal.

Com o tema central “Vozes que Transformam” e o subtema “Consolidando direitos e construindo o Conselho Municipal e a cidade que queremos”, o evento tem como objetivo promover o diálogo, fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres e incentivar a participação ativa da comunidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A programação contará com momentos de acolhimento, reflexão e ação, iniciando com o credenciamento e recepção dos participantes. Em seguida, haverá a abertura institucional com autoridades e representantes locais. Ao longo da manhã, os participantes poderão vivenciar uma dinâmica de conexão voltada ao fortalecimento da rede de apoio feminina, além de acompanhar um painel sobre proteção e direitos, abordando temas essenciais relacionados à segurança e à garantia de direitos das mulheres.

O evento também inclui uma atividade prática de defesa pessoal, promovendo conscientização e autonomia, além de um momento de networking para integração entre os participantes. Como encerramento, será realizado um chamado à ação para o fortalecimento do Conselho Municipal, com convite à participação ativa por meio do preenchimento da ficha de interesse.

A Conferência Municipal da Mulher é um espaço democrático e participativo, fundamental para ouvir a população, fortalecer iniciativas e construir, de forma coletiva, a cidade que queremos. A ação conta também com o apoio da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais.