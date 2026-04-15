Cine Kombinha leva cinema, circo e cultura à Praça do Santuário neste domingo (19)

A população de Batatais terá uma noite especial de cultura, lazer e entretenimento neste domingo, 19 de abril, com a chegada do projeto Cine Kombinha – Cinema, Circo e Comunidade. A apresentação acontece a partir das 20h, na Praça Cônego Joaquim Alves, a Praça do Santuário, com entrada gratuita e programação voltada para toda a família.

O Cine Kombinha é um projeto cultural itinerante que promove o acesso democrático ao audiovisual, especialmente em locais com pouco acesso a salas de cinema. Idealizado e realizado pela Cia Atitude Teatro, coletivo artístico com atuação desde 2008, o projeto utiliza uma Kombi adaptada como unidade móvel, equipada com telão, projetor e sistema de som, permitindo exibições gratuitas ao ar livre em praças, parques, escolas e espaços públicos.

Mais do que exibir filmes, o Cine Kombinha transforma o espaço em um verdadeiro encontro cultural, incentivando a ocupação dos espaços públicos, fortalecendo vínculos comunitários e garantindo o acesso à cultura. A programação reúne documentários autorais premiados, conteúdos educativos e produções voltadas ao público infantil, sempre com linguagem acessível, inclusiva e alinhada a temas sociais relevantes.

Um dos grandes diferenciais do projeto está na interação com o público. Durante as sessões, intervenções artísticas dos palhaços Tampa e Panela levam o universo do circo e do teatro para dentro da experiência cinematográfica, tornando o evento ainda mais lúdico, participativo e acolhedor, especialmente para crianças e famílias.

Com duração aproximada de 60 minutos, o Cine Kombinha é voltado para crianças, jovens e toda a comunidade, proporcionando uma experiência cultural inclusiva e memorável.

Sobre o projeto

O Cine Kombinha é uma experiência cultural itinerante que une cinema, circo e educação em um formato acessível e acolhedor. A proposta é transformar qualquer espaço em um cinema ao ar livre, promovendo a exibição de documentários autorais, vídeos educativos e conteúdos infantis, intercalados com intervenções cênicas que estimulam a participação do público e valorizam as histórias e saberes locais.

A realização é da Cia Atitude Teatro, com apoio da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforçando o compromisso com iniciativas que ampliam o acesso à cultura e valorizam a convivência em espaços públicos.