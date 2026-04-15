Batatais recebe grandes bandas no Festival do Dia Municipal do Rock 2026

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, confirma a realização de mais uma edição do tradicional Festival do Dia Municipal do Rock de Batatais, que acontecerá no dia 6 de junho, sábado, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, com entrada gratuita.

O evento, já consolidado no calendário cultural do município, reúne anualmente milhares de pessoas em uma grande celebração ao rock’n’roll, promovendo cultura, entretenimento e valorização da música em suas diversas vertentes.

Com uma programação intensa e mais de oito horas de música ao vivo, o festival contará com cinco atrações que representam diferentes estilos e tributos ao rock nacional e internacional, além de artistas convidados.

Programação oficial – 2026

– 15h às 16h – Godzilla

– 16h30 às 17h30 – Trailblazers (Hammerfall Tribute)

– 18h às 19h – Holy Would Boys + convidado especial Faiska

– 20h às 21h30 – Shamangra

– 22h à 0h – Bon Jovi These Days

Entre os grandes momentos da noite estão as duas últimas apresentações do festival. Às 20h, a banda Shamangra promete uma performance intensa, marcando a programação com um repertório potente e envolvente.

Encerrando o evento em grande estilo, o público será presenteado com o show da Bon Jovi These Days, que sobe ao palco às 22h, trazendo os maiores clássicos de uma das maiores bandas do rock mundial e encerrando o festival com energia e emoção.

Cultura, tradição e participação popular

O Festival do Dia Municipal do Rock reforça o compromisso da Administração Municipal com a valorização da cultura e da música, promovendo um espaço de encontro entre gerações e fortalecendo a cena artística local e regional.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação Batataense dos Músicos. Em breve, a organização divulgará mais informações sobre estrutura, alimentação, atrações complementares e ações especiais desta edição.