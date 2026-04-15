Prefeitura reforça conscientização sobre limpeza de terrenos

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais intensifica a campanha de conscientização sobre a importância da manutenção e limpeza de terrenos em toda a cidade. A ação tem como objetivo preservar a saúde pública, garantir a segurança da população e promover mais qualidade de vida para todos os moradores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, terrenos abandonados ou sem a devida manutenção podem trazer uma série de problemas, como o aumento do risco de proliferação de doenças – incluindo a dengue – além do aparecimento de animais peçonhentos e acúmulo de lixo.

A Prefeitura reforça que os proprietários de terrenos são responsáveis por mantê-los limpos, cercados ou murados, bem como cuidar das calçadas, garantindo que estejam em boas condições de uso. O descumprimento dessas obrigações pode resultar em notificação e aplicação de multas.

A administração orienta ainda que o descarte de resíduos seja feito corretamente na ATT (Área de Triagem e Transbordo), evitando o descarte irregular em áreas públicas ou privadas.

A população também pode colaborar denunciando terrenos em situação irregular. As denúncias devem ser registradas de forma online, por meio do Portal da Prefeitura (batatais.sp.gov.br), acessando a aba Serviços → Cidadão → Protocolo Online. Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal pelo telefone (16) 3761-0880.