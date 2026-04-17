Veja como vão funcionar os principais serviços públicos no feriado prolongado de Tiradentes

A Prefeitura de Batatais informa as alterações no funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado prolongado do dia 21 de abril, Dia de Tiradentes.

Na segunda-feira, 20 de abril, em razão do ponto facultativo decretado pela administração municipal, não haverá expediente no Paço Municipal e nas demais repartições públicas. Os serviços administrativos serão retomados na quarta-feira, 22 de abril.

Durante o período, apenas os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, com atendimento ininterrupto.

Permanecem em operação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 192), a GCM (Guarda Civil Municipal – 153), a Defesa Civil (199), além do Corpo de Bombeiros (193) e da Polícia Militar (190). O serviço de coleta de lixo também não sofre alteração.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na segunda e na terça-feira, com retomada do atendimento regular na quarta-feira (22), a partir das 7h.

O transporte público municipal gratuito sofre alteração apenas na terça-feira (21), quando o serviço será interrompido.

Com exceção dos serviços municipais que operam dentro do Poupatempo, a unidade funcionará normalmente na segunda-feira (20), das 9h às 17h. Na terça-feira (21), a unidade estará fechada.

O local seguirá com expediente regular a partir de quarta-feira (22). O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.