Morre Oscar Schmidt, ícone do basquete, aos 68 anos

A lenda do basquete Oscar Schmidt morreu aos 68 anos nesta sexta-feira (17). A morte do ex-atleta foi confirmada em um comunicado da família. O irmão de Tadeu Schmidt passou mal em casa, na cidade de Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca.

O Corpo de Bombeiros de Santana do Parnaíba informou à reportagem da Quem que recebeu um chamado para atendimento, por volta das 13h – o ex-atleta, que jogou pela Seleção Brasileira de Basquete e em times como Flamengo e Palmeiras, foi levado ao Hospital Municipal Santa Ana.

Segundo a nota, o velório de Oscar será reservado aos familiares “em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento”.

Oscar foi diagnosticado com um tumor cerebral em 2011 e o tratou até 2022, quando terminou o tratamento com respaldo médico. “Parei (com o tratamento) esse ano, eu mesmo decidi parar. Morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim, era um terror. E, graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor”, disse em entrevista para a Rede TV.

“Meu médico, Dr. Olavo Ferreira, ao ver os meus últimos exames, falou: ‘Oscar, você está bem, vamos parar com a quimioterapia’. Depois dessa declaração que eu dei, virou uma confusão danada. Não estou desistindo do meu tratamento. Recebi alta do meu médico. Estou seguindo o conselho do meu médico, que acha que eu estou curado. E estou mesmo! Eu venci essa batalha!”, disse ele alguns dias depois.

Carreira estrelada

Considerado um dos maiores nomes da história do basquete mundial, Oscar iniciou sua trajetória ainda jovem. Aos 16 anos, mudou-se para São Paulo para atuar nas categorias de base do Palmeiras, onde rapidamente se destacou e passou a integrar a seleção brasileira. Em 1979, já defendendo o Sírio, conquistou o mundial interclubes e, no ano seguinte, disputou sua primeira Olimpíada, em Moscou.