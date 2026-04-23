“Sextou Contra a Dengue” chega a novos bairros nesta sexta-feira (24)

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nesta sexta-feira, 24 de abril, mais uma edição da campanha “Sextou Contra a Dengue”, reforçando o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A mobilização ocorrerá no período da manhã e, nesta etapa, atenderá os bairros Córrego dos Peixes, Jardim das Flores, Jardim Prefeito José Marcílio Baldochi, Jardim Santa Rita e Jardim Valenciano.

Seguindo o formato das edições anteriores, as equipes percorrerão os bairros realizando visitas aos imóveis, orientando os moradores e promovendo o recolhimento de materiais que possam servir de criadouros do mosquito. Caminhões da Prefeitura também passarão pelas ruas para recolher objetos como pneus, garrafas, lonas, pratos de vasos e outros recipientes que acumulam água.

A orientação é para que os moradores deixem esses materiais nas calçadas, de forma organizada, facilitando o trabalho das equipes e contribuindo com a eficácia da ação.

A campanha conta com a atuação de uma equipe multissetorial, formada por servidores de diferentes áreas da administração municipal, e tem como objetivo reduzir os riscos de proliferação do mosquito, além de ampliar a conscientização da população.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti depende do empenho coletivo. A eliminação de água parada, a manutenção de quintais limpos e a colaboração com os agentes de saúde são atitudes essenciais para prevenir a doença e proteger toda a comunidade.