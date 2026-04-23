Proteja seu pet e sua família: participe da campanha gratuita de vacinação antirrábica e vermifugação em Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza uma nova ação gratuita de vacinação antirrábica e de vermifugação de cães e gatos.

A atividade será realizada no dia 25 de abril, sábado, das 8h às 12h, no PetShower, localizado na avenida Prefeito Mário Martins de Barros, nº 640 (próximo à JNB).

A iniciativa tem como objetivo reforçar a proteção dos animais contra a raiva – uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos -, além de contribuir para o controle de verminoses, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os pets e seus tutores.

Segundo a Semusa, a ação contará com a presença do médico veterinário Guilherme Maluf, além de oferecer atrações para o público, como pipoca, algodão-doce e picolé.

A Secretaria reforça a importância de manter a vacinação dos animais em dia como medida essencial para a saúde pública. A participação é gratuita e aberta à população.