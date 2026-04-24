Concurso da Corte da Festa do Leite 2026 entra na reta final de inscrições

A contagem regressiva já começou para um dos concursos mais tradicionais do interior paulista. Estão nos últimos dias as inscrições para a escolha da Corte da Festa do Leite de Batatais 2026, que se encerram em 1º de maio.

A 49ª edição da Festa do Leite será realizada entre os dias 8 e 12 de julho, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, reunindo cultura, tradição e grande público.

O concurso vai eleger a Rainha, as Princesas, a Garota e o Garoto Country – representantes oficiais da festa e da cidade, que terão papel de destaque na programação, participando de eventos e recepcionando visitantes ao longo de toda a festividade.

neste link, e também disponível no perfil oficial do concurso no Instagram ( Podem se inscrever candidatos com idade entre 16 e 36 anos, residentes em Batatais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do formulário disponível, e também disponível no perfil oficial do concurso no Instagram ( @concursorainhafestadoleite ).

Mais do que beleza e elegância, o concurso valoriza a simpatia, a desenvoltura e, principalmente, a representatividade da cultura sertaneja – elemento marcante na história da Festa do Leite. A Corte eleita também terá a missão de representar Batatais em eventos oficiais ao longo do ano.

Os interessados devem se apressar, já que o prazo está na reta final.