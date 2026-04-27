Prefeitura de Batatais lança protocolo via WhatsApp e amplia canais de atendimento ao cidadão

A Prefeitura de Batatais anuncia uma importante inovação para facilitar o atendimento à população: o lançamento do protocolo via WhatsApp, ampliando as formas de comunicação e tornando o envio de solicitações ainda mais rápido e acessível.

Agora, os cidadãos podem registrar suas demandas diretamente pelo celular, sem precisar sair de casa. Basta enviar uma mensagem para o número (16) 3660-3408 e iniciar o atendimento de forma simples, prática e segura. A novidade chega para proporcionar mais agilidade no dia a dia e otimizar o relacionamento entre a Prefeitura e a comunidade.

Com a implementação do novo canal, a Prefeitura passa a oferecer três opções de atendimento:

– WhatsApp (16) 3660-3408: envio de solicitações de maneira imediata pelo celular;

– Online: acesso ao serviço “Protocolo Online” disponível no site oficial, no painel de Serviços em Destaque;

– Presencial: atendimento na Divisão de Protocolo, no prédio da Prefeitura.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização dos serviços públicos e a melhoria contínua da experiência do cidadão. A orientação é que o munícipe utilize sempre o mesmo CPF ou CNPJ para seus registros e mantenha seus dados de acesso em segurança, garantindo mais eficiência no acompanhamento das solicitações.

Com essa novidade, falar com a Prefeitura ficou ainda mais fácil: rápido, prático e do jeito que cada cidadão preferir.