Ao menos seis pessoas politicamente expostas foram identificadas, algumas ocupando cargos de primeiro escalão em administrações municipais da Baixada Santista, do ABC Paulista, além de cidades como Campinas e Ribeirão Preto. Nenhuma delas tem mandato eletivo, mas são indicações políticas dentro dessas prefeituras.

A Operação Contaminatio é um desdobramento da chamada ‘Operação Decurio’, realizada em agosto de 2024 e que bloqueou R$ 8 bilhões de contas de pessoas e empresas suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC..

Na apuração inicial, policiais encontraram material que apontava a exploração do tráfico de drogas pelo PCC, além de um esquema estruturado para lavagem de dinheiro obtido com atividades criminosas.

Segundo a polícia, também foi identificado um projeto de infiltração de integrantes da organização criminosa nas eleições municipais de 2024, com o lançamento de candidatos aos cargos em disputa.

As investigações apontam ainda o envolvimento de ao menos uma servidora municipal com um integrante do alto escalão do grupo.