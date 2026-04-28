Fundo Social inicia Campanha Inverno Solidário 2026 e mobiliza população para doações

A Prefeitura de Batatais, por meio do Fundo Social de Solidariedade, informa sobre o início da edição 2026 da Campanha Inverno Solidário, uma mobilização tradicional que visa amparar famílias em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano.

A campanha segue até o dia 31 de julho e tem como principal objetivo a arrecadação de cobertores e agasalhos novos ou usados, desde que em bom estado de conservação. A iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção social e a solidariedade, estimulando a participação ativa da comunidade.

Para facilitar as doações, foram disponibilizados pontos de coleta em locais estratégicos da cidade: a sede do Fundo Social de Solidariedade (no Bosque Municipal), o Tiro de Guerra de Batatais, a Farmácia Solidária e o Teatro Municipal.

Como parte das ações especiais, será realizado o “Dia D de Arrecadação” no sábado, 23 de maio, das 7h às 13h, no Tiro de Guerra. A ação ocorrerá em formato drive-thru, permitindo que os doadores contribuam de forma rápida e segura, sem precisar sair do veículo. A mobilização conta com a parceria do grupo EPTV Ribeirão e tem como objetivo intensificar as doações em um único dia, ampliando o alcance da campanha e beneficiando o maior número possível de famílias.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3761-1644 ou pelo e-mail [email protected]

A Prefeitura de Batatais convida toda a população a se engajar nesta corrente do bem e contribuir para aquecer o inverno de quem mais precisa.