Serviços públicos têm funcionamento alterado no feriado do Dia do Trabalhador em Batatais

A Prefeitura de Batatais informa que, em razão do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio (sexta-feira), haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos municipais.

Na data, não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas. Os atendimentos administrativos serão retomados na segunda-feira (4).

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, sem interrupções. Permanecem em operação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Samu-192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a GCM-153 (Guarda Civil Municipal) e a Defesa Civil (199), além do Corpo de Bombeiros (193) e da Polícia Militar (190). A coleta de lixo também seguirá sem alterações.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na sexta-feira (1º), com reabertura na segunda-feira (4), a partir das 7h.

O transporte público municipal gratuito será suspenso apenas na sexta-feira (1º), com retomada do funcionamento no sábado (2).

O Poupatempo não funciona no dia 1º e reabre no sábado (2), das 9h às 13h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo site www.poupatempo.sp.gov.br

Os demais serviços públicos municipais acompanham o calendário administrativo, com retorno das atividades na segunda-feira (4).