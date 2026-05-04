“Desenrola família é a principal linha, com simplificação. Quem tem renda até cinco salários mínimos, vai ter acesso franqueado. Seja do cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, procure seu banco”, afirmou o ministro.

O programa também prevê a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS ) para que trabalhadores possam quitar suas dívidas.

Pelas regras, será possível usar até 20% do saldo disponível do FGTS , ou até R$ 1 mil (o que for maior), para pagar débitos.

A estimativa é de que sejam liberados até R$ 8,2 bilhões aos trabalhadores.

Para garantir que os recursos serão mesmo usados para quitar dívidas, a Caixa deverá transferir o dinheiro do FGTS direto para o banco em que o trabalhador tem débitos.