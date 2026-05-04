Comunicado sobre rompimento de adutora e abastecimento de água
A Prefeitura de Batatais informa que, nesta segunda-feira, 4 de maio, foi registrado o rompimento de uma adutora do Sistema Santa Cruz de abastecimento.
Em decorrência do ocorrido, poderá haver redução temporária no fornecimento de água nos bairros Altino Arantes, Jardim Bandeirantes e Jardim Canadá.
Para a execução dos reparos, será necessária a diminuição momentânea do abastecimento nas áreas afetadas. Equipes das Secretarias de Serviços Públicos e de Infraestrutura e Urbanismo já se encontram no local, realizando os procedimentos necessários, incluindo a abertura da área para acesso à rede.
Informamos ainda que houve a necessidade de interdição parcial do trânsito na região, com desvios devidamente sinalizados.
A Prefeitura orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a completa normalização do abastecimento.