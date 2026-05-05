Prefeitura inicia obras de interligação entre sistemas Desengano e Santa Cruz para reforçar abastecimento de água

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Batatais iniciaram, nesta segunda-feira (4), as obras de interligação da rede do sistema de abastecimento Desengano aos reservatórios do sistema Santa Cruz, localizados no Jardim Canadá.

A intervenção tem como principal objetivo melhorar o fornecimento de água na região norte da cidade. Com a obra, a capacidade excedente produzida pelo poço Desengano será integrada à dos poços do sistema Santa Cruz, ampliando a oferta e melhorando a eficiência no atendimento à população.

De acordo com a Secretaria, a medida também contribuirá para reduzir o tempo de resposta em situações críticas do sistema, como quedas de pressão ou interrupções no abastecimento.

Durante a execução dos trabalhos, poderão ocorrer interdições pontuais de vias, conforme o avanço das obras. A orientação é para que motoristas e moradores fiquem atentos à sinalização nas áreas afetadas.