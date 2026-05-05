Maio Amarelo 2026: juntos pela vida no trânsito

A Prefeitura de Batatais se une mais uma vez ao movimento internacional Maio Amarelo, reforçando o compromisso com a preservação da vida e a construção de um trânsito mais seguro para todos. A campanha convida a população a refletir sobre suas atitudes no dia a dia e a adotar comportamentos que contribuam para a redução de acidentes nas vias públicas.

A cor amarela, símbolo do movimento, representa atenção e alerta, destacando a importância de escolhas conscientes no trânsito. Desde a criação da iniciativa, inspirada pela mobilização global iniciada em 2011, o Maio Amarelo tem reunido poder público e sociedade em torno de um objetivo comum: salvar vidas.

Mesmo com avanços nos últimos anos, os acidentes de trânsito ainda representam um grande desafio no Brasil, causando impactos sociais, econômicos e emocionais. Por isso, a conscientização contínua é essencial para transformar essa realidade.

COMO FAZER A DIFERENÇA NO TRÂNSITO?

A Prefeitura de Batatais destaca atitudes simples que podem evitar tragédias e tornar o trânsito mais seguro:

Respeitar a sinalização e os limites de velocidade

Não utilizar o celular ao dirigir

Nunca dirigir sob efeito de álcool ou substâncias ilícitas

Usar sempre cinto de segurança e capacete

Redobrar a atenção com pedestres, ciclistas e motociclistas

Manter o veículo em boas condições de uso

Neste Maio Amarelo, o convite é para que cada cidadão faça a sua parte. Um trânsito mais seguro depende da atitude de todos: motoristas, pedestres e ciclistas.

Maio Amarelo 2026: Juntos pela vida, todos os dias.