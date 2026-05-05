Um dos grandes nomes da produção musical brasileira, Graça Mello estava internado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, havia mais de um mês, após sofrer uma queda. A causa da morte, segundo familiares, foi uma parada cardiorrespiratória.

Ele deixa viúva – a atriz Sylvia Massari –, duas filhas e dois enteados.

Graça Mello foi um dos principais nomes da música na televisão brasileira, responsável por transformar trilhas sonoras de novelas em fenômenos de público e mercado.