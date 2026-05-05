Morre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos no Rio
O produtor e diretor musical Augusto César Graça Mello, mais conhecido como Guto Graça Mello, morreu nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro, aos 78 anos.
Um dos grandes nomes da produção musical brasileira, Graça Mello estava internado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, havia mais de um mês, após sofrer uma queda. A causa da morte, segundo familiares, foi uma parada cardiorrespiratória.
Ele deixa viúva – a atriz Sylvia Massari –, duas filhas e dois enteados.
Graça Mello foi um dos principais nomes da música na televisão brasileira, responsável por transformar trilhas sonoras de novelas em fenômenos de público e mercado.
Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, também produziu mais de 500 discos, entre eles muitos sucessos da MPB, como discos de Rita Lee, Roberto Carlos, Maria Bethânia e o primeiro disco da Xuxa.
Nascido no Rio em 29 de abril de 1948, em uma família de artistas — filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello —, Guto cresceu em meio ao ambiente cultural.
Chegou a iniciar o curso de arquitetura na UFRJ, mas abandonou a graduação para se dedicar à música. Estudou violão, passou pela escola ProArte e, ainda nos anos 1960, começou a compor.
Em parceria com Mariozinho Rocha, escreveu canções gravadas por nomes como Elis Regina e Nara Leão.
Antes de se firmar na TV, viveu no exterior e integrou o grupo Vox Populi, chegando a se apresentar no México.
De volta ao Brasil, iniciou a trajetória na Globo em 1972, como produtor musical do programa “Viva Marília”, comandado por Marília Pêra.
No ano seguinte, assinou sua primeira trilha de novela, “Cavalo de Aço”, ao lado de Nelson Motta.
A partir daí, construiu uma carreira decisiva para a identidade sonora das novelas. Foi responsável por trilhas de sucessos como “Gabriela”, “Pecado Capital”, “Saramandaia” e “Estúpido Cupido”, sempre buscando alinhar a música ao universo dramático das histórias.
Carreira na Som Livre
Paralelamente ao trabalho na TV, teve papel central na Som Livre, onde chegou a gerente-geral. Ali, ajudou a estruturar o mercado de trilhas sonoras e a lançar artistas, usando a força das novelas para impulsionar carreiras. Entre os nomes que passaram pela gravadora estão Cazuza e Lulu Santos, então no início da trajetória.
Ao longo da carreira, produziu mais de 500 discos — incluindo trabalhos de Rita Lee, Roberto Carlos e Maria Bethânia — e esteve à frente do primeiro álbum de Xuxa Meneghel, que vendeu milhões de cópias.
Autor do tema da abertura do ‘Fantástico’
Também assinou trilhas de mais de 30 filmes e compôs o tema de abertura do “Fantástico”.
Guto Graça Mello deixou a Globo e a Som Livre em 1989, mas seguiu atuando na música, produzindo discos, trilhas e jingles. Nos últimos anos, dizia acompanhar novelas como espectador atento — especialmente às trilhas, área que ajudou a revolucionar.
Guto Graça Mello — Foto: Renato Velasco/Memória Globo
Fonte: Pop & Arte