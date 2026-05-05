‘Sextou Contra a Dengue’ chega aos bairros Central Park, Santa Efigênia e Jardim Celeste nesta sexta (8)

A Prefeitura de Batatais realiza nesta sexta-feira, 8 de maio, mais uma edição da campanha “Sextou Contra a Dengue”, ação semanal de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Nesta etapa, a ação da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) será realizada durante o período da manhã nos bairros Central Park, Santa Efigênia e Jardim Celeste, com apoio de uma equipe multissetorial, envolvendo profissionais de diversas secretarias, para o recolhimento de materiais inservíveis e a realização de ações de orientação aos moradores.

A iniciativa integra o conjunto de medidas permanentes de prevenção e controle da dengue no município, com foco na eliminação de possíveis criadouros do mosquito. Durante as visitas, os agentes reforçam a importância da participação da população, especialmente na remoção de objetos que possam acumular água, como pneus, garrafas, latas, móveis velhos e outros materiais descartados.

A Prefeitura orienta os moradores das regiões atendidas a deixarem os materiais inservíveis nas calçadas logo nas primeiras horas da manhã, facilitando o trabalho das equipes de coleta.

A campanha “Sextou Contra a Dengue” é realizada semanalmente em diferentes bairros da cidade, promovendo ações integradas de limpeza urbana, conscientização e prevenção, com o objetivo de reduzir os riscos de proliferação do mosquito e proteger a saúde da população.