Rodovia Candido Portinari terá interdições temporárias nesta quinta para passagem da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de SP

Por solicitação do Corpo de Bombeiros Militar, a Prefeitura de Batatais informa à população que, nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026, o município será atravessado pela 4ª etapa da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, uma das principais provas do calendário do ciclismo de estrada na América Latina, integrante do circuito da UCI (União Ciclística Internacional).

A etapa, com largada em Franca e chegada em Ribeirão Preto, terá passagem por Batatais ao longo da rodovia Candido Portinari, exigindo interdições temporárias totais e parciais de tráfego para garantir a segurança dos atletas, equipes de apoio e usuários da via.

Pontos de interdição em Batatais

De acordo com informações da operação de segurança viária e da Estação de Bombeiros de Batatais, poderão ocorrer bloqueios nos seguintes pontos:Vicinal João Garcia Fernandes (em frente à Capela São Judas Tadeu)

Trevo do km 353 da rodovia Candido Portinari

Demais acessos à rodovia ao longo do percurso, sujeitos a bloqueios temporários conforme passagem do pelotão

Cronograma previsto da etapa

Saída: 10h – Franca

Passagem pela região de Batatais: período aproximado entre o final da manhã

Chegada: 12h35 – Ribeirão Preto

Orientações à população

A operação de tráfego será coordenada pela concessionária responsável pela rodovia, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária e equipes de apoio, com sinalização e controle ao longo de todo o trajeto.

A Prefeitura de Batatais reforça as orientações do Corpo de Bombeiros de Batatais:

Redobre a atenção ao trafegar pela região;

Respeite a sinalização e as orientações das equipes operacionais;

Evite deslocamentos desnecessários durante o período da prova;

Planeje seus trajetos com antecedência.

Em caso de emergência, o atendimento deve ser solicitado pelo telefone 193.