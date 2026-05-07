Roda de conversa propõe reflexão sobre os impactos do pós-abolição na sociedade brasileira

A Prefeitura de Batatais, por meio das Secretarias de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade e de Assistência Social e Cidadania, realiza, no próximo dia 13 de maio, quarta-feira, às 19h, uma roda de conversa com o tema “E depois do 13 de maio? Onde a gente se encontra nessa história?”.

O encontro acontece no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Santa Luiza (Vila Lopes) e propõe um espaço de reflexão, diálogo e construção coletiva sobre os impactos do pós-abolição na sociedade brasileira e os desafios que ainda permanecem na luta por igualdade, direitos e inclusão.

A iniciativa convida a comunidade a discutir questões históricas e sociais relacionadas ao 13 de maio, estimulando o debate sobre memória, pertencimento, resistência e transformação social. A proposta é ampliar a conscientização e fortalecer ações voltadas à promoção da igualdade e do respeito à diversidade.